Год ограничения свободы и 337 тысяч компенсации: самокатчик выслушал приговор за наезд на 80-летнего пешехода
Корреспондент ТАСС, замглавы области и уполномоченный по правам человека: не стало Николая Загнойко
В России
55
сегодня, 15:54
На Камчатке сохраняется фоново повышенный сейсмический уровень
Всего за неделю было зафиксировано пять ощутимых землетрясений.
«Всего за неделю зафиксировано пять ощутимых землетрясений. Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции — фоново повышенный», — отметили в учреждении.
Утром 30 июля 2025 года у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин, — передает ТАСС.
0
0
0
0
0
Комментарии