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сегодня, 15:54

На Камчатке сохраняется фоново повышенный сейсмический уровень

Всего за неделю было зафиксировано пять ощутимых землетрясений.

Уровень сейсмичности на Камчатке остается фоново повышенным, продолжаются афтершоки силой до трех баллов, — рассказали в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

«Всего за неделю зафиксировано пять ощутимых землетрясений. Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции — фоново повышенный», — отметили в учреждении.

Утром 30 июля 2025 года у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин, — передает ТАСС.
Камчатка
толчки
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