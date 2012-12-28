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сегодня, 14:17

В результате ракетного удара по Кирову погибли 6 и пострадали 26 человек

В результате нападения на промышленный объект в Кирове пострадали 32 сотрудника, из них шесть человек погибли.

В результате ракетной атаки на одно из предприятий в Кирове погибли шесть человек, еще 26 получили ранения, — рассказал губернатор региона Александр Соколов.

«В результате атаки киевского режима на предприятие в Кирове, к сожалению, пострадали 32 человека. Из них шесть человек погибли на месте», — написал глава региона в соцсетях.

По его словам, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь — от госпитализации до амбулаторного лечения, — пишут «Известия».

Губернатор также сообщил, что возникший после удара пожар полностью ликвидирован. В настоящее время специалисты устраняют последствия происшествия, восстановлены водоснабжение и электроснабжение, продолжается обследование близлежащих жилых домов для принятия решения о возможном оказании помощи их жителям.

ВСУ ракетой 24 июля атаковали предприятие в Кирове. На место сразу прибыли оперативные службы. В этот же день три человека пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по складу компании Wildberries в Ленинградской области. На объекте возник пожар. Кроме того, было зафиксировано обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
ракетная атака
Киров
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