Корреспондент ТАСС, замглавы области и уполномоченный по правам человека: не стало Николая Загнойко
В России
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сегодня, 14:17
В результате ракетного удара по Кирову погибли 6 и пострадали 26 человек
В результате нападения на промышленный объект в Кирове пострадали 32 сотрудника, из них шесть человек погибли.
«В результате атаки киевского режима на предприятие в Кирове, к сожалению, пострадали 32 человека. Из них шесть человек погибли на месте», — написал глава региона в соцсетях.
По его словам, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь — от госпитализации до амбулаторного лечения, — пишут «Известия».
Губернатор также сообщил, что возникший после удара пожар полностью ликвидирован. В настоящее время специалисты устраняют последствия происшествия, восстановлены водоснабжение и электроснабжение, продолжается обследование близлежащих жилых домов для принятия решения о возможном оказании помощи их жителям.
ВСУ ракетой 24 июля атаковали предприятие в Кирове. На место сразу прибыли оперативные службы. В этот же день три человека пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по складу компании Wildberries в Ленинградской области. На объекте возник пожар. Кроме того, было зафиксировано обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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