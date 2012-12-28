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В России
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сегодня, 14:13
ЦБ РФ опустил ключевую ставку до 14% годовых
Вопреки прогнозам аналитиков, ожидавших паузы из-за ускорения инфляции, регулятор продолжил смягчение монетарной политики, снизив показатель на четверть процентного пункта до 14% годовых.
«Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Рост кредитования в июне немного замедлился. Предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску», — отмечается в сообщении.
«Вместе с тем с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки», — уточняет пресс-служба ЦБ РФ.
Подчеркивается, что Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5–14,6% годовых в 2026 году и 10,5–12,5% годовых в 2027 году. По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6,0–7,0% в 2026 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики, в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.
Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 14,25% из-за ускорения инфляции, роста ценовых ожиданий бизнеса и неопределенности в отношении бюджетной политики. При этом некоторые допускали и снижение до 14%, — передает РИА Новости.
В июне 2025 года впервые за почти три года ее опустили до 20 процентов, затем в июле установили на уровне 18 процентов, в сентябре — 17 процентов, в октябре — 16,5 процентов, в декабре — 16 процентов, в феврале 2026 года — 15,5 процентов, в марте — 15 процентов, в апреле — 14,5 процентов, а в июне — 14,25 процентов. До этого регулятор снижал ее в сентябре 2022 года — до 7,5 процентов.
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