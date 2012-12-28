МегаФон провел апгрейд базовых станций в Липецке и его окрестностях

МегаФон обновил сеть в Липецкой области. Инженеры оператора провели апгрейд базовых станций в трех локациях, прилегающих к областному центру. После модернизации телеком-инфраструктура легче справляется с высокой нагрузкой даже в часы пик, а скорость передачи данных может достигать 70 Мбит⁄с.

Работы прошли в микрорайоне Ссёлки на северо-восточной окраине Липецка, где проживают около четырех тысяч человек. Связисты включили дополнительные диапазоны LTE, что позволило улучшить качество связи и надёжность сети, а также увеличить скорости загрузки. Здесь также провели рефарминг частот: большую часть радиоресурсов перенаправили с 3G на более современное поколение связи 4G/LTE. Такое решение увеличивает возможности сети на уже действующем оборудовании.

Теперь жители микрорайона могут с большим комфортом общаться в соцсетях и звонить близким, а также удалённо работать, делать покупки на маркетплейсах, пользоваться онлайн-банкингом и госуслугами, быстрее скачивать файлы и смотреть с телефона видео в высоком разрешении. Улучшения в работе сети могут почувствовать и абоненты, проезжающие по Липецкой кольцевой автодороге.

Инженеры оператора подключили дополнительные низкочастотные диапазоны на базовых станциях в селах Подгорное и Введенка. Это обеспечило максимальную дальность связи и проникновение сигнала в здания с толстыми стенами, что особенно актуально для частного сектора. Оба населенных пункта, где насчитывается почти четыре тысячи жителей, находятся в нескольких километрах от Липецка. Уверенно пользоваться любыми цифровыми сервисами теперь могут также водители и пассажиры, проезжающие по региональной трассе, соединяющей Липецк с Тамбовской областью.

«Липчане с каждым годом всё активнее пользуются мобильным интернетом, в связи с чем мы планомерно обновляем сеть, чтобы улучшение качества связи почувствовали абоненты в разных локациях региона. Эта работа проходит не только в областном центре, но и за его пределами: в этом году мы улучшили покрытие сети на железнодорожной станции Дрязги, на трассах Липецк — Усмань и Хлевное — Тербуны, прокачали связь в Задонске, селе Донское и в посёлке Добринка», — отметил директор МегаФона в Липецкой области Дмитрий Хорошев.

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