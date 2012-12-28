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сегодня, 10:00

В Белгородской области из-за атак ВСУ за сутки погибли 9 человек

ВСУ атаковали территорию Белгородской области 153 раза за прошедшие сутки. В результате атак погибли девять мирных жителей, среди них ребенок, еще 77 получили ранения.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что девять мирных жителей погибли, 77 получили ранения различной степени тяжести за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ, — передает РИА Новости.

«В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли восемь мирных граждан, среди которых был ребенок. Вчера же была установлена личность мужчины, погибшего 19 июля, таким образом, только за вчерашний день мы потеряли 9 человек», — рассказал он.

По его словам, в Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 77 человек, среди которых несовершеннолетний.

Также в понедельник в Ровеньской больнице оказана помощь мужчине с акубаротравмой, полученной 19 июля в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль в селе Кубраки Вейделевского округа, — сообщает Оперштаб региона.

беспилотники
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