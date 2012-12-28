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сегодня, 10:00
В Белгородской области из-за атак ВСУ за сутки погибли 9 человек
ВСУ атаковали территорию Белгородской области 153 раза за прошедшие сутки. В результате атак погибли девять мирных жителей, среди них ребенок, еще 77 получили ранения.
«В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли восемь мирных граждан, среди которых был ребенок. Вчера же была установлена личность мужчины, погибшего 19 июля, таким образом, только за вчерашний день мы потеряли 9 человек», — рассказал он.
По его словам, в Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 77 человек, среди которых несовершеннолетний.
Также в понедельник в Ровеньской больнице оказана помощь мужчине с акубаротравмой, полученной 19 июля в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль в селе Кубраки Вейделевского округа, — сообщает Оперштаб региона.
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