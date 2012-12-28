20-летний и 19-летний курьеры мошенников забрали у липецкого пенсионера почти 4 миллиона рублей
22-летний липчанин остался без машины и будет год и 8 месяцев выплачивать штраф за пьяную езду
50-летний ельчанин поверил «сотруднику службы безопасности банка» и лишился 90 000 рублей
В России
47
58 минут назад
Дефицит топлива в РФ подстегнул цены на газ на заправках
Интерес к газу в рознице стимулирует спрос и на оптовом рынке. Средние по стране биржевые цены на СУГ с начала июля выросли на 35%, а внебиржевые — на 29%, подсчитали «Известия» на основе данных Петербургской биржи.
Одной из основных причин стало увеличение спроса: подорожание бензина привело к тому, что владельцы автомобилей стали активнее переходить на газ. Это, в свою очередь, спровоцировало рост как розничных, так и оптовых цен на СУГ.
При этом эксперты не ожидают дефицита этого топлива: внутренний рынок полностью обеспечен, а экспорт в последнее время сокращается, поскольку поставки внутри страны стали выгоднее, чем за рубеж.
0
0
0
0
0
Комментарии