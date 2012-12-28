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В России
47
58 минут назад

Дефицит топлива в РФ подстегнул цены на газ на заправках

На фоне дефицита бензина в России начало дорожать газомоторное топливо. За первую половину июля стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) на заправках в среднем по стране выросла на 12% по сравнению с июнем, выяснили «Известия». В Москве литр пропан-бутановой смеси уже стоит 35–40 рублей, а в отдельных регионах на некоторых АГЗС стоимость достигает 100 рублей.

Интерес к газу в рознице стимулирует спрос и на оптовом рынке. Средние по стране биржевые цены на СУГ с начала июля выросли на 35%, а внебиржевые — на 29%, подсчитали «Известия» на основе данных Петербургской биржи.

Одной из основных причин стало увеличение спроса: подорожание бензина привело к тому, что владельцы автомобилей стали активнее переходить на газ. Это, в свою очередь, спровоцировало рост как розничных, так и оптовых цен на СУГ.

При этом эксперты не ожидают дефицита этого топлива: внутренний рынок полностью обеспечен, а экспорт в последнее время сокращается, поскольку поставки внутри страны стали выгоднее, чем за рубеж.
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