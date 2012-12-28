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В России
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39 минут назад
Пять человек погибли при ударе БПЛА по автобусу в Шебекино
Еще 23 человека, в том числе 17-летний подросток, получили ранения. Всех их доставили в больницу.
«Погибли пятеро ни в чем не повинных мирных жителей, включая несовершеннолетнего: четыре женщины и мальчик скончались от травм. Их личности устанавливаются», — сообщил он.
По его словам, еще 23 человека, в том числе 17-летний подросток, получили ранения, — передает РИА Новости. Всех их доставили в больницу, — пояснил врио губернатора.
«Трое — в крайне тяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимую помощь», — добавил Шуваев.
По его словам, атака была нанесена целенаправленно по гражданскому транспорту, — пишут «Известия».
На месте происшествия работали экстренные службы, медики и сотрудники правоохранительных органов.
Прокуратура Белгородской области организовала контроль за соблюдением прав граждан после атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус в Шебекино. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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