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39 минут назад

Пять человек погибли при ударе БПЛА по автобусу в Шебекино

Еще 23 человека, в том числе 17-летний подросток, получили ранения. Всех их доставили в больницу.

Пять человек погибли при ударе БПЛА по пассажирскому автобусу в Шебекино, — рассказал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

«Погибли пятеро ни в чем не повинных мирных жителей, включая несовершеннолетнего: четыре женщины и мальчик скончались от травм. Их личности устанавливаются», — сообщил он.

По его словам, еще 23 человека, в том числе 17-летний подросток, получили ранения, — передает РИА Новости. Всех их доставили в больницу, — пояснил врио губернатора.

«Трое — в крайне тяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимую помощь», — добавил Шуваев.

По его словам, атака была нанесена целенаправленно по гражданскому транспорту, — пишут «Известия».

На месте происшествия работали экстренные службы, медики и сотрудники правоохранительных органов.

Прокуратура Белгородской области организовала контроль за соблюдением прав граждан после атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус в Шебекино. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
беспилотники
атака
Белгород
Шебекино
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