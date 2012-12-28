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В России
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сегодня, 14:50
Президент РФ продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
Президент РФ продлил безвизовый въезд для граждан Китая до 31 декабря 2027 года. Указ опубликован на портале правовых актов.
«Внести в Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2025 года № 872 изменение, заменив в пункте 1 слова «до 14 сентября 2026 года включительно» словами «до 31 декабря 2027 года включительно», — говорится в документе.
Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Китай 20 мая также решил продлить безвизовый режим для России до 31 декабря 2027 года. Данная инициатива касается деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, обменных программ и транзита, — пишут «Известия».
Кроме того, президент РФ на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран. Он уточнил, что такое решение стало дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов сторон.
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