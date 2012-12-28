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В России
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42 минуты назад
Топливо в Кемеровской области получат и независимые заправки
«На подходе к местам выгрузки находятся более 100 цистерн топлива, в том числе дизеля, 95-го и 92-го бензина. Чтобы снизить очереди, договорились о снабжении независимых АЗС, ранее работавших с другими поставщиками», — заявил Илья Середюк в понедельник, 20 июля.
По данным издания, в Кемерове 20 июля бензин есть приблизительно на 14 заправках.
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