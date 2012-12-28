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сегодня, 10:06

В индустриальном парке Домодедово произошел пожар после атаки БПЛА

В городском округ Домодедово в ходе отражения атаки украинских БПЛА поврежден жилой дом и произошло возгорание на территории индустриального парка.

В Домодедово в результате атаки дронов загорелся индустриальный комплекс «Южные врата», пожарные локализовали возгорание. По данным властей, БПЛА также повредил фасад одного из многоквартирных домов, — передает РБК.

В результате атаки дронов в ночь на 20 июля в подмосковном городском округе Домодедово есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры, — рассказала глава муниципалитета Евгения Хрусталева.

В частности, произошло возгорание на территории индустриального парка «Южные врата». Пожар уже локализован. Также БПЛА попал в верхний этаж жилого дома по улице Курыжова, 20, поврежден фасад здания, рассказала Хрусталева.

Всего, по словам Хрусталевой, шесть человек с травмами различной степени тяжести находятся в Домодедовской больнице. Из них один пострадал при возгорании частного дома, еще один — на трассе М-4, где дрон упал рядом с автомобилем.

«Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь», — сообщила глава городского округа.

Ранее в больнице Домодедово рассказали, что пострадавших доставили с минно-взрывными травмами различной степени тяжести. Из них трое иностранных граждан. Позже подмосковный губернатор Андрей Воробьев уточнил, что помощь потребовалась семерым жителям Подмосковья, в том числе трем гражданах Китая.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в ночь на 20 июля в направлении Московского региона летело более 400 дронов ВСУ. По его словам, на подлете к Москве было уничтожено 85 беспилотников.

В Московской области ночью дважды объявляли режим ракетной опасности. Также в регионе действовала беспилотная опасность. На этом фоне в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились ограничения на прием и отправку рейсов.

СК возбудил дело о теракте после атаки дронов ВСУ на Подмосковье. По словам Воробьева, всего пострадали 10 человек, включая одного ребенка.
беспилотники
атака
пожар
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