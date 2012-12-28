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В России
76
сегодня, 00:16

Спасатели эвакуируют 12 человек с Ладожского озера

Спасатели эвакуируют 12 человек, в том числе детей, после того, как группу на лодках сильным ветром вынесло в акваторию Ладожского озера в Ленинградской области. Продолжаются поиски двух взрослых, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по области.

"Группа из 14 человек, в том числе пятеро детей, вышла на лодках из Приозерска по реке Тихая, но из-за сильного ветра их вынесло в акваторию Ладожского озера", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".

По данным МЧС, троих детей уже доставили в поселок Березово, еще двух человек, включая одного ребенка, эвакуировали в Приозерск. Семь человек, в том числе один ребенок, находятся в безопасности на острове Селькамарьянсаари и ожидают эвакуации.
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