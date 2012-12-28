В России
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18 минут назад
В России упростят получение налоговых уведомлений
С указанной даты начнет действовать автоматическое направление налоговых уведомлений через портал «Госуслуги». Сейчас для получения таких уведомлений пользователям необходимо предварительно подать заявление. С августа эту процедуру отменят. Уведомления автоматически разместят в личных кабинетах всех владельцев подтвержденной учетной записи. При этом граждане, не пользующиеся «Госуслугами», продолжат получать налоговые уведомления привычным способом — заказными письмами.
Новый порядок особенно актуален для предпринимателей, которые уплачивают налог на имущество и НДФЛ как физлица. По его оценке, автоматическая рассылка позволит снизить риск того, что налогоплательщик слишком поздно узнает о начислении налога и столкнется с начислением пеней. Кроме того, электронный формат удобнее, поскольку не требует работы с бумажными документами или отдельного запроса сведений: в уведомлении сразу содержатся ИНН, суммы по каждому налогу, итоговая сумма к уплате, сроки оплаты, УИН и сальдо единого налогового счета.
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