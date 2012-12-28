В России
18
25 минут назад
Альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус
"По предварительным данным, на Эльбрусе сорвались два альпиниста на высоте около 4200-4600 метров. Один из них погиб, второй получил травмы", - сообщили в организации. На место выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике организована доследственная проверка по факту гибели альпиниста.
0
0
0
0
0
Комментарии