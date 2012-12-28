День города в Липецке: парад колясок, группа PIZZA, где перекроют движение и как вечером уехать с концерта
Полицейские нашли устроивших гонки в зоне района компактного проживания и работы незрячих
В России
47
вчера, 23:49
На Кубани упал вертолет Ми-2
"В двух километрах от станицы Калининской (в районе западной окраины) при проведении обработки полей произошло падение вертолета Ми-2 сельскохозяйственного назначения... Вследствие крушения погиб пилот воздушного судна", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Произошло возгорание на площади 20 квадратных метров. Пожар был оперативно потушен.
0
0
0
0
0
Комментарии