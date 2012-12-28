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В России
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вчера, 23:46
При атаке ВСУ на логистический центр Wildberries в Котовске погибли семь человек
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью на 18 июля попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В результате погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
В правительстве региона привели уточненные данные минздрава Тамбовской области, согласно которым из 25 пострадавших - 16 мужчин от 27 до 60 лет и девять женщин от 18 до 53 лет.
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