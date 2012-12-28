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В России
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сегодня, 17:37
Кузбасс накрыла вторая волна топливного кризиса: на АЗС огромные очереди
«Так, на кадрах из города Белово заметно, что собралась очередь из десятков транспортных средств.
Жалуются на огромную очередь и жители Осинников. По словам автора публикации, такая ситуация наблюдалась ранним утром – в 04:00», — пишет издание.
Публикуются жалобы и из второго по величине города области — Новокузнецка. Выстраиваются очереди из машин в самом Кемерове.
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