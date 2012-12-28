Сегодня в Липецке: праздник Дня города в самом разгаре, кому в июле предлагают самую большую зарплату
Липецкая вечЁрка: нет QR-кодам на бензин, бездомных собак некому ловить и исчезнувшая экотропа
Ковёр среди сосен: Александр Карелин и руководители региона обсудили создание в «Прометее» базы для борцов
В России
60
сегодня, 17:31
Продажи книг об искусственном интеллекте выросли на 293%
Рост фиксирует и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город». По их данным, продажи увеличились на 40% за год.
«Это не просто мода, а устойчивая профессиональная потребность. Мы видим, что читатели хотят не только теории, но и готовых инструментов для работы. В 2025 году продажи книг по ИИ выросли на 40% по сравнению с предыдущим годом, а в сегменте практических руководств по генеративным моделям и промпт-инжинирингу спрос увеличился в разы. Текущая динамика первых месяцев 2026 года также остается положительной, что подтверждает долгосрочный тренд на цифровую грамотность и внедрение ИИ в повседневные задачи», — прокомментировала коммерческий директор ОРС «Читай-город — Буквоед» Инна Касенова.
При этом издатели признают, что рынок столкнулся с новым вызовом: технологии развиваются настолько быстро, что книги нередко устаревают еще на этапе подготовки.
«Количество книг про искусственный интеллект увеличилось существенно. Но развивается он настолько быстро, что часть книг устаревает уже на стадии подготовки. Поэтому подбираются такие тексты крайне осторожно», — рассказал «Известиям» главный редактор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов.
0
0
0
0
0
Комментарии