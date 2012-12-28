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сегодня, 17:30

Пять ведомств получат доступ к сквозному мониторингу цен на продукты

Сразу пять федеральных ведомств смогут получить доступ к данным для сквозного мониторинга цен на продовольственные товары — Федеральная налоговая и антимонопольная службы, Минпромторг, Минсельхоз и Минэк. Перечень ведомств, которым предоставят сведения о компаниях, будет закрытым, сообщили «Известиям» в Госдуме.

Законопроект, который уже прошел I чтение, предусматривает передачу ведомствам информации об организациях, включая данные о ценах, объемах продаж, сделках и финансовых показателях. При этом сведения останутся под защитой налоговой тайны, а перечень получателей будет ограниченным.

По словам ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, новый механизм поможет устранить слепые зоны в ценообразовании: сейчас государство не всегда может оперативно определить, на каком этапе цепочки произошло подорожание. Экономист Ольга Гогаладзе отметила, что система позволит выявлять недобросовестные схемы, но сама по себе не решит проблему инфляции, поскольку ее причины связаны с ростом издержек бизнеса, логистики и других макроэкономических факторов.

Президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер добавил, что главная задача государства — найти баланс между прозрачностью рынка и недопущением избыточного давления на добросовестный бизнес.
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