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В России
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сегодня, 17:30
Пять ведомств получат доступ к сквозному мониторингу цен на продукты
Законопроект, который уже прошел I чтение, предусматривает передачу ведомствам информации об организациях, включая данные о ценах, объемах продаж, сделках и финансовых показателях. При этом сведения останутся под защитой налоговой тайны, а перечень получателей будет ограниченным.
По словам ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, новый механизм поможет устранить слепые зоны в ценообразовании: сейчас государство не всегда может оперативно определить, на каком этапе цепочки произошло подорожание. Экономист Ольга Гогаладзе отметила, что система позволит выявлять недобросовестные схемы, но сама по себе не решит проблему инфляции, поскольку ее причины связаны с ростом издержек бизнеса, логистики и других макроэкономических факторов.
Президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер добавил, что главная задача государства — найти баланс между прозрачностью рынка и недопущением избыточного давления на добросовестный бизнес.
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