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сегодня, 16:32
В Роспотребнадзоре рассказала о«наноклещах»
В ведомстве объяснили, что речь идет не о новом виде насекомых, а о молодых особях, которые отличаются повышенной агрессивностью.
«Речь идет не о новом виде, а о нимфах — молодых особях иксодовых клещей. Из-за биологической потребности в питании для перехода на следующую стадию развития они отличаются повышенной агрессивностью и активностью», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за особенностей развития нимфы отличаются повышенной активностью и агрессивностью, поскольку им необходимо питаться для перехода на следующую стадию. Их небольшой размер — около 1–2 мм — позволяет долго оставаться незамеченными на теле человека, — пишут «Известия».
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что нимфы являются полноценными переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза и других природно-очаговых инфекций. Отмечается, что для защиты от укусов специалисты рекомендуют носить закрытую одежду, использовать отпугивающие средства и проводить осмотр тела после прогулок. Кроме того, при обнаружении клеща его необходимо удалить и передать в лабораторию для исследования.
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