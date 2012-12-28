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сегодня, 16:32

В Роспотребнадзоре рассказала о«наноклещах»

В ведомстве объяснили, что речь идет не о новом виде насекомых, а о молодых особях, которые отличаются повышенной агрессивностью.

Роспотребнадзор опроверг информацию о появлении в России нового вида клещей, которых ранее в СМИ называли «наноклещами», — рассказали в пресс-службе ведомства в мессенджере «Макс».

«Речь идет не о новом виде, а о нимфах — молодых особях иксодовых клещей. Из-за биологической потребности в питании для перехода на следующую стадию развития они отличаются повышенной агрессивностью и активностью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за особенностей развития нимфы отличаются повышенной активностью и агрессивностью, поскольку им необходимо питаться для перехода на следующую стадию. Их небольшой размер — около 1–2 мм — позволяет долго оставаться незамеченными на теле человека, — пишут «Известия».

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что нимфы являются полноценными переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза и других природно-очаговых инфекций. Отмечается, что для защиты от укусов специалисты рекомендуют носить закрытую одежду, использовать отпугивающие средства и проводить осмотр тела после прогулок. Кроме того, при обнаружении клеща его необходимо удалить и передать в лабораторию для исследования.
болезни
здоровье
наноклещи
инфекции
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