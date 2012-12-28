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сегодня, 15:56
Нефтяной танкер загорелся в Черном море после двух атак
Минувшей ночью нефтяной танкер Nordic Zenith дважды подвергся атакам в Черном море, неподалеку от терминала Каспийского трубопроводного консорциума.
«Подтверждаем, что танкер должен был прибыть на терминал КТК для загрузки. Но после двойной атаки на танкере возник пожар, и он подал сигнал бедствия. Тринадцать членов экипажа были эвакуированы на судах КТК, девять членов экипажа остались на танкере по собственному желанию», — рассказала представитель Каспийского трубопроводного консорциума.
Он добавил, что пожар потушили силами экипажа. Но после атаки судно стало непригодно к погрузке нефти.
О пострадавших не сообщается.
Согласно порталу по отслеживанию судов MarineTraffic, Nordic Zenith ходит под флагом Либерии.
КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские, на шельфе Каспия, с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводам объемов из страны. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через РФ, — передает «Интерфакс».
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