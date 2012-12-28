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В России
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сегодня, 19:54
Сильный ураган разрушил приют для животных в Подмосковье
"Приют разрушен. Электричества нет. От торнадо оборвались центральные провода – нас полностью обесточили", – говорится в публикации.
Одна из хозяек приюта рассказала, что они ждут рассвета, чтобы начать разгребать завалы. В этом им будут помогать соседи. О разрушениях также пишут жители Наро-Фоминского округа. По их словам, сильный ветер срывал крыши и облицовку с домов, повреждал заборы.
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