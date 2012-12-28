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В России
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сегодня, 19:51
На Эльбрусе погиб турист из Малайзии
"На горе Эльбрус (высота 4,9 тыс. м) группа незарегистрированных альпинистов из четырех человек при спуске с вершины попросила о помощи. Один из участников восхождения, 48-летний альпинист из Малайзии, скончался при спуске", - пояснили в МЧС.
Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда эвакуировали тело альпиниста на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе.
Ранее в СК рассказали, что организовали доследственную проверку.
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