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В России
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46 минут назад
В Москве мошенники похитили у пары пенсионеров более 27 млн рублей
В ведомстве рассказали, что на телефон москвички пришло смс с предупреждением о входе в ее аккаунт "Госуслуг" и номером для связи. Женщине ответил фейковый сотрудник финансового органа, который заявил, что от имени пенсионерки оформлена доверенность на перевод денег за границу. Злоумышленники убедили женщину и ее мужа в необходимости "проверки" всех их денег, путем передачи их для размещения якобы на специальном счете.
Пенсионеры в течение 10 дней находились под постоянным контролем аферистов и выполняли все их указания.
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