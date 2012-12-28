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В России
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сегодня, 16:21

В Минздраве рассказали о росте числа пожилых граждан

Почти четверть населения России составляют граждане старше 65 лет.

Почти четверть населения России составляют люди старше 65 лет, тренд на старение населения наблюдается во всем мире, — сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков.

Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» проходит в Москве 9-10 июля.

«Я хотел обозначить еще момент следующий, какая ситуация у нас в целом сейчас происходит. Она не только в России, она в целом в мире. То, что у нас возраст населения повышается, и старение населения, это тот тренд, который мы сейчас явным образом наблюдаем во всем мире. То есть уже почти 25 процентов в России людей 65+», — сказал Ваньков в ходе форума.

Он добавил, что поэтому достаточно серьезная нагрузка ложится на систему здравоохранения, поэтому нужно изменить подходы, — передает РИА Новости.

«Если сейчас мы работаем по модели реактивной, - лечим болезни, то должны прийти к системе проактивной, когда мы, условно говоря, предсказываем и смотрим на основе тех данных, которые имеются, возможное возникновение заболеваний для того, чтобы проводить профилактические мероприятия гораздо быстрее, чем потом уже лечить болезнь на уровне стационара», — резюмировал Ваньков.
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