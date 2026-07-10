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В России
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32 минуты назад
Для тушения порта Таганрога после атаки дронов прибыл пожарный поезд
Для ликвидации возгорания в порту Таганрога привлекли пожарный поезд.
По словам главы региона, оперативные службы продолжают работу на месте происшествия. Слюсарь подчеркнул, что запасов пены для тушения достаточно, что позволяет минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб.
«Попросил жителей отнестись с пониманием к решению об их эвакуации. Это исключительно для их безопасности. Дома находятся в границах ЧС», — сообщил он.
Слюсарь также добавил, что жителям придется переждать несколько дней, прежде чем они смогут вернуться в свои дома. Часть эвакуированных разместилась у родственников, остальным предоставят места в гостиницах, — пишет «Газета.Ru».
«Мы видим, что атаки врага прицельно направлены именно на объекты инфраструктуры, особенно места хранения топлива и ГСМ, морской транспорт», — резюмировал губернатор.
В этот же день Слюсарь рассказал, что из-за атаки беспилотников в Азове произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. По его словам, в результате отражения атаки силы противовоздушной обороны ликвидировали около 35 БПЛА над Таганрогом, Азовом, а также Азовским и Матвеево-Курганским районами.
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