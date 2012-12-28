Эксперт рассказала исчезнут ли массовые новостройки из Москвы

В первом полугодии 2026 года на рынке массовых новостроек «старой» Москвы не стартовал ни один новый проект, сообщили «Известиям» аналитики компании «Метриум».



За год объем предложения самого бюджетного жилья сократился на 35%, а стоимость за «квадрат» выросла почти на 20%.В Москве постепенно формируется дефицит на такого рода объекты и их доля в общем объеме предложения снижается, сказала Основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева.«Это отражается на росте средней цены, потому что затраты застройщиков при строительстве даже типового жилья и комфорт-класса несопоставимы. Скорее всего, тренд на сокращение строительства массового жилья из старой Москвы, постепенно будет смещаться и в Новую Москву, особенно в те локации, где земельный банк ограничен, но при этом уже создана вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура, в том числе и транспортная», — считает она.