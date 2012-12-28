Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
Бизнес
В Липецкой — до +33 и град
Погода в Липецке
Водитель судился с полицией: трезвого его отправили на медосвидетельствование
Общество
В Липецке две ритуальных конторы по жребию разыграли покойника!
Общество
«Ваша вода потерялась»
Общество
Липецкая вечЁрка: губернатор обратился к топливным компаниям, выпавшие из окна дети и 13 лет с ВИЧ
Общество
Ограничения на продажу бензина в Липецкой области продлены до 1 августа
Общество
34-летний мотоциклист разбился на улице Зои Космодемьянской
Происшествия
Сегодня в Липецке: погодная аномалия, горожане окатили доллар и евро волной презрения
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Приложение по поиску работающих липецких АЗС уже в тестовом режиме
Общество
Читать все
Приложение по поиску работающих липецких АЗС уже в тестовом режиме
Общество
За мангал: штраф в 40 000 рублей выписали липчанину в лесу на Силикатных озерах
Общество
Прокуратура добивается сноса восьми домов на территории базы отдыха «Парус»
Общество
Аварийный мост на Карьере закроют для пешеходов в понедельник
Общество
Строительство кольцевой развязки в «Елецком» на старте: мэрия торопит энергетиков
Общество
32-летнему липчанину грозит до 20 лет колонии за 19,5 грамма наркотиков
Происшествия
В Липецкой области замедлился рост цен на бензин
Общество
Хедлайнером концерта в День города станет группа PIZZA
Общество
На НЛМК стартовал благотворительный марафон ко Дню металлурга
НЛМК Live
ИП Кочерьянц Владимир Суренович: услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов при предвыборной агитации
Бизнес
Читать все
В России
60
сегодня, 14:33

Эксперт рассказала исчезнут ли массовые новостройки из Москвы

В первом полугодии 2026 года на рынке массовых новостроек «старой» Москвы не стартовал ни один новый проект, сообщили «Известиям» аналитики компании «Метриум».

За год объем предложения самого бюджетного жилья сократился на 35%, а стоимость за «квадрат» выросла почти на 20%.

В Москве постепенно формируется дефицит на такого рода объекты и их доля в общем объеме предложения снижается, сказала Основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева. 

«Это отражается на росте средней цены, потому что затраты застройщиков при строительстве даже типового жилья и комфорт-класса несопоставимы. Скорее всего, тренд на сокращение строительства массового жилья из старой Москвы, постепенно будет смещаться и в Новую Москву, особенно в те локации, где земельный банк ограничен, но при этом уже создана вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура, в том числе и транспортная», — считает она.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая
Говорит Липецк
У вас получается откладывать с зарплаты?
Общество
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Весь первый набор на «педиатрию» липецкого РУМа будет бесплатным для студентов
Общество
Елец с размахом отметил День молодежи
Общество
В Липецке продлили на год меры поддержки для пострадавших от воздушных атак горожан
Общество
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Политика
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Культура
Театр Толстого закрыл 105-й сезон экспериментальной премьерой
Общество
Сделки с недвижимостью по биометрии, справки для родителей по счетам подростков – законы, которые вступают в силу в июле
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить