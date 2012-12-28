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сегодня, 14:33
Эксперт рассказала исчезнут ли массовые новостройки из Москвы
В первом полугодии 2026 года на рынке массовых новостроек «старой» Москвы не стартовал ни один новый проект, сообщили «Известиям» аналитики компании «Метриум».
В Москве постепенно формируется дефицит на такого рода объекты и их доля в общем объеме предложения снижается, сказала Основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева.
«Это отражается на росте средней цены, потому что затраты застройщиков при строительстве даже типового жилья и комфорт-класса несопоставимы. Скорее всего, тренд на сокращение строительства массового жилья из старой Москвы, постепенно будет смещаться и в Новую Москву, особенно в те локации, где земельный банк ограничен, но при этом уже создана вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура, в том числе и транспортная», — считает она.
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