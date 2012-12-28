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В России
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сегодня, 14:37

Мошенники могут вовлекать россиян в преступные схемы прямо на улице

Мошенники начали обманывать россиян на улицах.

В российских городах участились случаи уличного мошенничества, когда прохожих втягивают в преступные схемы под видом безобидной помощи с обменом наличных, — рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Он обратил внимание, что согласившись на такую сделку, человек рискует стать фигурантом уголовного дела.

«Любой незнакомец, предлагающий на улице перевести деньги на вашу карту, — это потенциальная угроза. Законный обмен валюты не происходит спонтанно на улице. Вы не знаете происхождение этих средств. Соглашаясь на такое, вы рискуете не просто деньгами, а своей свободой. Даже если вы не знали, что становитесь частью преступной схемы, это не освобождает от ответственности, в том числе до семи лет лишения свободы», — пояснил специалист.

По его словам, схема обмана на самом деле проста. Злоумышленник подходит к прохожему и просит перевести ему безналичные средства на карту, а взамен отдает наличные. Предлоги, предупредил Кузьменко, могут быть разными — например, нужно оплатить такси, а принимают только карты. На деле человек выступает как дроппер — подставное лицо, через чей счет прогоняют украденные деньги, чтобы запутать следы.

«Наличные, которые передает мошенник, скорее всего, добыты преступным путем, а их номера могут быть записаны. Жертва получает «грязные» деньги, а взамен переводит мошеннику со своего счета «чистые». В результате законный владелец украденных наличных выходит на того, кто их получил, а не на вора», — объяснил Кузьменко.

Особенно уязвимы перед такими предложениями, по его словам, подростки и молодежь, у которых уже есть свои карты. Мошенники нередко поджидают их возле школ, торговых центров и спортивных площадок, предлагая небольшой процент за простые операции с картами, — пишет «Лента.ру».
мошенники
преступники
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