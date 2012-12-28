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сегодня, 13:52

В Башкирии прошёл смерч

В Учалинском районе Башкирии прошёл смерч. Он повредил кровлю нескольких зданий и линии электропередачи.

Жители одной из деревень в Башкирии остались без света из-за мощного смерча.

Уточняется, что природное явление возникло недалеко от деревни Ургуново. Как рассказал глава района Руслан Гилязетдинов, в результате происшествия случился обрыв линии электропередачи, жители деревни временно остались без электричества, — пишут «Известия».

«Аварийные бригады филиала «Газпрома» и электросетей уже устраняют последствия, ситуация под контролем. Делаем всё необходимое, чтобы как можно быстрее вернуть свет и газ в дома», — рассказал Гилязетдинов.

Смерч сорвал кровлю с нескольких домов, а также оборвал линию электропередачи (ЛЭП), — сообщает Life.

«Целая деревня временно осталась без света, еще восемь домов — без газа», — утверждается в публикации.

В материале отмечается, что на места происшествий прибыли сотрудники экстренных служб. Власти призвали жителей отказаться от поездок, если в них нет острой необходимости, и не приближаться к оборванным проводам.

«Смерч в Башкирии сформировался на фоне мощного циклона, который движется в сторону Центральной России. Он принесет непогоду в Татарстан, Нижегородскую, Владимирскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую и Московскую области», — говорится в тексте.

Эксперты предупредили, что во время прохождения грозового фронта могут образоваться новые смерчи.
смерч
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