Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
Бизнес
В Липецкой — до +33 и град
Погода в Липецке
Водитель судился с полицией: трезвого его отправили на медосвидетельствование
Общество
В Липецке две ритуальных конторы по жребию разыграли покойника!
Общество
«Ваша вода потерялась»
Общество
Липецкая вечЁрка: губернатор обратился к топливным компаниям, выпавшие из окна дети и 13 лет с ВИЧ
Общество
Ограничения на продажу бензина в Липецкой области продлены до 1 августа
Общество
34-летний мотоциклист разбился на улице Зои Космодемьянской
Происшествия
Сегодня в Липецке: погодная аномалия, горожане окатили доллар и евро волной презрения
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Постоялец дома ночного пребывания зарезал инвалида-колясочника
Происшествия
Читать все
Приложение по поиску работающих липецких АЗС уже в тестовом режиме
Общество
За мангал: штраф в 40 000 рублей выписали липчанину в лесу на Силикатных озерах
Общество
Прокуратура добивается сноса восьми домов на территории базы отдыха «Парус»
Общество
Аварийный мост на Карьере закроют для пешеходов в понедельник
Общество
Строительство кольцевой развязки в «Елецком» на старте: мэрия торопит энергетиков
Общество
32-летнему липчанину грозит до 20 лет колонии за 19,5 грамма наркотиков
Происшествия
Хедлайнером концерта в День города станет группа PIZZA
Общество
В Липецкой области замедлился рост цен на бензин
Общество
На НЛМК стартовал благотворительный марафон ко Дню металлурга
НЛМК Live
ИП Кочерьянц Владимир Суренович: услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов при предвыборной агитации
Бизнес
Читать все
В России
85
сегодня, 12:55

В Госдуме предлагают назначать единое пособие малообеспеченным семьям автоматически

В России предложили автоматически назначать единое пособие на рождение и воспитание ребенка малоимущим семьям на основе данных об их доходах.

В России могут упростить оформление социальных выплат для семей с детьми. Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила 10 июля рассмотреть возможность автоматического назначения и продления единого детского пособия.

«Прошу рассмотреть возможность автоматизации процедуры назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (единого пособия)», — сказала Буцкая.

Депутат направила соответствующее обращение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. В письме она попросила оценить возможность перевода процедуры назначения пособия в автоматический режим, — передает ТАСС.

Буцкая отметила, что уровень цифровизации позволяет отказаться от ежегодной подачи документов и продлевать выплаты на основе уже имеющихся данных. По ее словам, при принятии решения можно использовать сведения Федеральной налоговой службы и банков.

Также Буцкая предложила создать на базе портала госуслуг специализированный раздел «Госуслуги. Семья», который изменит сам подход к взаимодействию гражданина и государства. В настоящее время для получения выплат и льгот семья вынуждена самостоятельно изучать основания, собирать документы и подавать отдельное заявление на каждую меру поддержки. Предлагается перейти к проактивной модели «единого окна», основанной на волеизъявлении гражданина, — говорится в письме.

Единое пособие — социальная выплата для семей с детьми до 17 лет и для беременных, вставших на учет до 12-й недели. Право на получение единого пособия имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на каждого ребенка в зависимости от уровня дохода семьи составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.
пособия
выплаты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая
Говорит Липецк
У вас получается откладывать с зарплаты?
Общество
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Весь первый набор на «педиатрию» липецкого РУМа будет бесплатным для студентов
Общество
Елец с размахом отметил День молодежи
Общество
В Липецке продлили на год меры поддержки для пострадавших от воздушных атак горожан
Общество
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Политика
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Культура
Театр Толстого закрыл 105-й сезон экспериментальной премьерой
Общество
Сделки с недвижимостью по биометрии, справки для родителей по счетам подростков – законы, которые вступают в силу в июле
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить