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В России
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сегодня, 12:55
В Госдуме предлагают назначать единое пособие малообеспеченным семьям автоматически
В России предложили автоматически назначать единое пособие на рождение и воспитание ребенка малоимущим семьям на основе данных об их доходах.
«Прошу рассмотреть возможность автоматизации процедуры назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (единого пособия)», — сказала Буцкая.
Депутат направила соответствующее обращение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. В письме она попросила оценить возможность перевода процедуры назначения пособия в автоматический режим, — передает ТАСС.
Буцкая отметила, что уровень цифровизации позволяет отказаться от ежегодной подачи документов и продлевать выплаты на основе уже имеющихся данных. По ее словам, при принятии решения можно использовать сведения Федеральной налоговой службы и банков.
Также Буцкая предложила создать на базе портала госуслуг специализированный раздел «Госуслуги. Семья», который изменит сам подход к взаимодействию гражданина и государства. В настоящее время для получения выплат и льгот семья вынуждена самостоятельно изучать основания, собирать документы и подавать отдельное заявление на каждую меру поддержки. Предлагается перейти к проактивной модели «единого окна», основанной на волеизъявлении гражданина, — говорится в письме.
Единое пособие — социальная выплата для семей с детьми до 17 лет и для беременных, вставших на учет до 12-й недели. Право на получение единого пособия имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на каждого ребенка в зависимости от уровня дохода семьи составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.
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