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сегодня, 12:01
В Краснодарском крае произошло возгорание на территории Ильского НПЗ
В Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника ВСУ произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным, пострадавших нет.
«В Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Также фрагменты БПЛА упали по нескольким адресам в станице Северской. Под их воздействие попали частные дома, а также территория одного из предприятий. На местах работают специалисты оперативных и специальных служб, — пишут «Известия».
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