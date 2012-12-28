Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
Бизнес
В Липецкой — до +33 и град
Погода в Липецке
Первый проректор ЕГУ Роман Поляков получил 3,5 года колонии
Происшествия
Водитель судился с полицией: трезвого его отправили на медосвидетельствование
Общество
В Липецке две ритуальных конторы по жребию разыграли покойника!
Общество
«Ваша вода потерялась»
Общество
Липецкая вечЁрка: губернатор обратился к топливным компаниям, выпавшие из окна дети и 13 лет с ВИЧ
Общество
Ограничения на продажу бензина в Липецкой области продлены до 1 августа
Общество
34-летний мотоциклист разбился на улице Зои Космодемьянской
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: погодная аномалия, горожане окатили доллар и евро волной презрения
Общество
Читать все
Ограничения на продажу бензина в Липецкой области продлены до 1 августа
Общество
Приложение по поиску работающих липецких АЗС уже в тестовом режиме
Общество
За мангал: штраф в 40 000 рублей выписали липчанину в лесу на Силикатных озерах
Общество
Аварийный мост на Карьере закроют для пешеходов в понедельник
Общество
Постоялец дома ночного пребывания зарезал инвалида-колясочника
Происшествия
Прокуратура добивается сноса восьми домов на территории базы отдыха «Парус»
Общество
Строительство кольцевой развязки в «Елецком» на старте: мэрия торопит энергетиков
Общество
На НЛМК стартовал благотворительный марафон ко Дню металлурга
НЛМК Live
ИП Кочерьянц Владимир Суренович: услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов при предвыборной агитации
Бизнес
В Липецке разыскивают страдающего потерей памяти 78-летнего пенсионера
Происшествия
Читать все
В России
91
сегодня, 12:01

В Краснодарском крае произошло возгорание на территории Ильского НПЗ

В Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника ВСУ произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным, пострадавших нет.

Возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) началось в Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА), — сообщает оперштаб по региону.

«В Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Также фрагменты БПЛА упали по нескольким адресам в станице Северской. Под их воздействие попали частные дома, а также территория одного из предприятий. На местах работают специалисты оперативных и специальных служб, — пишут «Известия».
НПЗ
пожар
топливо
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая
Говорит Липецк
У вас получается откладывать с зарплаты?
Общество
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Весь первый набор на «педиатрию» липецкого РУМа будет бесплатным для студентов
Общество
Елец с размахом отметил День молодежи
Общество
В Липецке продлили на год меры поддержки для пострадавших от воздушных атак горожан
Общество
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Политика
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Культура
Театр Толстого закрыл 105-й сезон экспериментальной премьерой
Общество
Сделки с недвижимостью по биометрии, справки для родителей по счетам подростков – законы, которые вступают в силу в июле
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить