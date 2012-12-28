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сегодня, 17:42
Рестораны стали сокращать меню из-за роста издержек
О регулярном пересмотре меню рассказала и совладелица сети «Честная рыба» Натали Дмитренко. Исполнительный директор сети доставки роллов «Моккано» Марина Котвицкая также подтвердила, что сегодня рестораны анализируют востребованность каждой позиции, нагрузку на кухню и экономику приготовления блюд.
Одной из главных причин оптимизации меню остается дефицит квалифицированных поваров, считает Сергей Миронов. По его оценке, профильные колледжи выпускают лишь 0,1–0,2% специалистов от реальной потребности рынка. Это вынуждает рестораны работать с ограниченными кадровыми ресурсами, нанимать менее подготовленных сотрудников и увеличивать фонд оплаты труда. В таких условиях сокращение ассортимента становится одним из способов поддержания рентабельности бизнеса, говорит он.
Дополнительное давление оказывают растущие операционные расходы. По словам Марины Котвицкой, в первом полугодии 2026 года они увеличились на 8–12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее заметное влияние оказали изменения налогового законодательства, из-за которых часть ресторанов была вынуждена перейти с патентной системы налогообложения на упрощенную.
По данным Росстата, оборот общественного питания в январе–мае составил 2,4 трлн рублей. При этом темпы роста рынка существенно замедлились — до 6,5% против 20% годом ранее. Несмотря на увеличение выручки отрасли, ее прибыльность продолжает снижаться. Согласно исследованию рейтингового агентства НКР, оборот ресторанного рынка вырос с 2,87 трлн рублей в 2023 году до 5,27 трлн рублей в 2025-м, тогда как средняя рентабельность за этот период сократилась с 8,9% до 7,9%.
По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», средний чек в кафе и ресторанах в январе–июне достиг 1512 рублей, увеличившись на 9% год к году. При этом количество покупок выросло лишь на 2%. В Москве ситуация оказалась хуже: средний чек вырос на 7%, до 2170 рублей, тогда как число покупок сократилось год к году на 8%.
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