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В России
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сегодня, 17:41
Добровольные взносы самозанятых в 2026-м могут сильно не дотянуть до плана
Власти рассчитывают собрать по каждому направлению около 7 млрд рублей. Речь о самозанятых, ИП, адвокатах, нотариусах и других работающих на себя гражданах: за них нет работодателя, который перечисляет страховые взносы, поэтому включаться в систему они должны добровольно.
Однако интерес оказался слабее ожиданий. Чтобы получить полный год пенсионного стажа, в 2026-м нужно перечислить в Соцфонд минимум 71,5 тыс. рублей. Для многих это слишком много, особенно при нестабильных доходах, считают эксперты. Кроме того, выгода от таких платежей неочевидна: пенсия остается отложенной историей, а жестких санкций за отказ от взносов нет.
Главный риск в том, что без добровольных платежей работающие на себя могут не накопить достаточно стажа и баллов для страховой пенсии и будут рассчитывать только на минимальную социальную поддержку. Те, кто не застрахован на случай болезни, также не получат компенсацию дохода, временно потеряв трудоспособность.
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