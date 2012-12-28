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В России
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сегодня, 16:17
Россия в июле приступит к импорту нефтепродуктов из других стран
Уже в июле 2026 года в Россию начнут поступать импортные нефтепродукты — такой шаг призван выровнять обстановку на отечественном топливном рынке.
«В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительно объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса», — сказал он на совещании правительства с президентом России Владимиром Путиным.
Новак отметил, что кабмин также отработал с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, — говорил Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
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