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В России
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сегодня, 15:30
В Минпросвещения дали рекомендации по графику каникул на следующий учебный год
Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года.
Министерство также рекомендовало регионам предусмотреть в новом учебном году дополнительные каникулы для обучающихся первых классов — с 15 по 21 февраля 2027 года.
Ведомство призвало регионы установить зимние школьные каникулы в 2026/27 учебном году с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, — передает ТАСС.
Министерство также назвало рекомендованные даты для летних каникул.
«Рекомендованные даты каникул в 2026/27 учебном году для учащихся 1-11-х классов при системе обучения по четвертям: летние каникулы — с 27 мая по 31 августа 2027 года», — говорится в сообщении.
Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней.
«При формировании календарного графика мы всегда делаем особый акцент на сбалансированности учебной нагрузки. Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней. Это время предусмотрено, чтобы дети могли полноценно восстановиться», — сказал Кравцов, слова которого приводятся в сообщении Минпросвещения.
Министерство просвещения РФ направило в субъекты рекомендации по организации каникул в 2026/2027 учебном году. Ведомство предлагает установить осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября 2026 года, весенние — с 27 марта по 4 апреля 2027 года.
«Рекомендованные даты каникул в 2026/2027 учебном году для учащихся 1-11-х классов при системе обучения по четвертям: осенние каникулы — с 26 октября по 3 ноября 2026 года, весенние каникулы — с 27 марта по 4 апреля 2027 года», — говорится в сообщении.
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