Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
Бизнес
«Так быть не должно»: липецкий губернатор обратился к руководству «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти»
Общество
В огромных очередях к заправкам в Липецке угощают квасом и водой
Общество
«Мама, спаси меня!»: пятилетний мальчик кричал из открытого окна пятого этажа
Происшествия
Мэр предложил липчанам по возможности пользоваться общественным транспортом
Общество
Двухлетняя и четырёхлетняя сёстры выпали из окна: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Липчанка не поверила в диагноз и 13 лет жила с ВИЧ без терапии
Общество
Не справилась с эмоциями: 38-летняя липчанка дубасила молотком по «Хёндаю» бывшего
Происшествия
Первый проректор ЕГУ Роман Поляков получил 3,5 года колонии
Происшествия
На Манеже нашли труп мужчины с признаками суицида
Общество
В Липецкой — до +33 и град
Погода в Липецке
Читать все
Водитель судился с полицией: трезвого его отправили на медосвидетельствование
Общество
«Ваша вода потерялась»
Общество
В Липецке две ритуальных конторы по жребию разыграли покойника!
Общество
За хищение с ПВЗ товаров на 607 000 рублей — два года условно
Происшествия
В Липецкой — до +33 и град
Погода в Липецке
Двор на Фрунзе раскопан уже третий месяц: липчане жалуются на энергетиков
Общество
Два подрядчика должны вернуть полученные по муниципальным контрактам в Данкове миллионы
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Доходы бюджета Липецкой области увеличились почти на 2,5 миллиарда рублей
Общество
Липецкая вечЁрка: губернатор обратился к топливным компаниям, выпавшие из окна дети и 13 лет с ВИЧ
Общество
Читать все
НЛМК Live
301
сегодня, 16:57

Всё лучшее — детям: в Центре здоровья НЛМК открылось детское отделение

В Центре здоровья НЛМК начало работу детское отделение. Появление педиатрического отделения теперь позволяет всем членам семьи получать своевременную, качественную и доступную медицинскую помощь в одной клинике, которая может похвастаться и квалифицированными врачами, и современным медицинским оборудованием.

Театр начинается с вешалки, а любой медицинский центр или поликлиника — с регистратуры. В детском отделении маленьких пациентов и их родителей встречает комфортная зона ресепшен. Пока мама заполняет необходимые документы, ребёнок может поиграть и настроиться на позитивный лад.

В распоряжении юных посетителей — комфортные диванчики и игровая зона, место для рисования с раскрасками и карандашами, увлекательные бизиборды. А ещё с самого порога отделения ребят встречают добрые персонажи: лиса, медвежонок, жираф и сова, которые в дальнейшем сопровождают их и в кабинетах врачей.

76529.jpg

Приём в Центре тоже стараются провести в игровой форме. Даже пластыри и жгуты здесь — специальные, детские, с яркими рисунками.

Александра Тормышова с дочкой Полиной — одни из первых пациентов детского отделения Центра здоровья НЛМК. Девочке 1 год и 10 месяцев, к педиатру пришли с жалобой на покраснение глаз.

— Начали самостоятельное лечение — эффекта не было. Решили обратиться к специалисту: всё же здоровье детей необходимо доверять профессионалам. В нашем случае — это педиатр Софья Каширина. Доктор очень внимательный к детям, и видно, что опытный. А еще радует, что к врачу можно попасть уже на следующий день после записи. Плюс условия: новые, очень красивые и чистые помещения, все доктора в форме, у каждого в арсенале — всё необходимое оборудование для диагностики. Ребёнок увлечён, играет — никаких проблем на приёме не возникает. И нет боязни белых халатов, — говорит Александра Тормышова.

НМЦ_-396.jpg

76525.jpg

Елизавета Крюкова с пятилетним сыном Ярославом и семилетней дочерью Алевтиной пришли к лору. Жалобы на частые кашель и насморк.

НМЦ_-357.jpg

— Здесь нравится всё — особенно счастливые дети. Всё яркое, новое, модное, современное — от медицинского оборудования до кресел в кабинетах. В такую клинику хочется возвращаться и следить за здоровьем на опережение, а не когда уже приспичило. И ребёнку в такой обстановке интересно. А ещё здесь всё быстро, комфортно и клиентоориентированно — чувствуешь максимальное внимание со стороны врачей. В этом медицинском центре — всё сразу в одном месте — можно и к врачу попасть, и анализы сдать, и получить лечение в дневном стационаре, отмечает Елизавета.

НМЦ_-407 (1).jpg

Александра Зубцова с дочкой Кирой, которой год и 4 месяца, пришли в Центр здоровья после первого дня в яслях. И мама уже настраивается — обращаться к врачам придётся чаще. Ведь детский сад — это всегда более частые простуды и вирусы. Пока Александра всерьёз задумалась о закаливании и профилактике. Консультация грамотного педиатра — ей в помощь.

НМЦ_-333.jpg

— Больше всего Киру впечатлили зверята на стенах. Тем более что слово «лиса» она уже и говорить умеет! А еще мне понравилось, что здесь есть столовая и кафетерий. С детьми это очень удобно: после или до приёма врача можно вкусно перекусить. А самое главное — врачи здесь подобраны отличные — чувствуется любовь к детям и к профессии, к своему важному делу, — поделилась Александра Зубцова.

НМЦ_-389.jpg

Ещё одну юную пациентку — 12-летнюю Леру Машкину — мы застали за осмотром у лора. Вместе с мамой Анастасией и 9-летним братом Евгением девочка пришла с жалобой на боль в ухе.

Мама двоих детей Анастасия Машкина прежде всего оценила в детском отделении Центра здоровья НЛМК возможность выбора даты и времени приёма. Уже за это удобство работающие на пятидневке родители готовы платить. Ведь зачастую на занятия неотложными делами детей у их занятых родителей остаются только выходные, а здесь записаться к врачу можно и на субботу. Также мама отмечает второй плюс: получить консультацию, диагностику и назначенное лечение можно в одном месте.

— Мы с мужем уже давно пользуемся услугами Центра здоровья НЛМК — оба работаем на комбинате. Когда узнали об открытии ещё и детского отделения — очень обрадовались. Будем пользоваться! Потому что сами довольны качеством и объемом предоставляемых услуг. Для нашей семьи Центр здоровья НЛМК — это уже своего рода знак качества, медицинская помощь здесь доступная, квалифицированная и комплексная, — отметила Анастасия Машкина.

Например, при диагностике лор-заболеваний изображение сразу выводится на экран. Следить за монитором может не только врач, но и сам обследуемый, и его родители — и им наглядно и доходчиво всё объясняют.

— Всё нравится, процедура интересная — можно посмотреть, что там у тебя внутри организма, — признаётся Лера Машкина.

Врач рассказала: заметив проблему с помощью эндоскопа, можно сразу помочь ребёнку — например, промыть ушную пробку. В Центр здоровья НЛМК детский оториноларинголог пришла работать по двум причинам: во-первых, привлекли уровень клиники и передовое медицинское оснащение — на работу приходишь как на праздник. Во-вторых, это дружный и доброжелательный коллектив. В таких условиях приятно не только лечиться, но и трудиться.

С лором согласна и детский кардиолог Екатерина Прусакова.

— Здесь много возможностей для всестороннего комплексного обследования пациента и развития меня как специалиста, в том числе для постоянного повышения квалификации. Самый ценный ресурс — это время. Редким специалистам, как правило, нужно всё тщательно посмотреть. Сложным пациентам требуется больше внимания — мы всё это учитываем. Помимо консультационных приёмов, наше отделение проводит лабораторные исследования, функциональную и лучевую диагностику. Отделение имеет собственную лабораторию, которая выдаёт результаты анализов в день обращения. Также здесь есть широкие возможности для лечения и восстановления, включая ЛФК и дневной стационар, обследования — такие, как МРТ, КТ, рентгенография. Здесь же назначат и проведут лечебную физкультуру. Такое многообразие медицинских услуг позволяет родителям получить консультации по разным направлениям без лишней сложной маршрутизации, — рассказала Екатерина Прусакова.

НМЦ_-417.jpg

Помимо кардиолога и детского лора, в новом детском отделении есть много других узких специалистов. Например, невролог-эпилептолог, иммунолог-аллерголог. Все врачи взаимодействуют при лечении и сопровождении своих пациентов, и в случае выявления дополнительных сопутствующих заболеваний навигируют детей к специалистам смежных специальностей.

Медицинская сестра Юлия Дресвянина работает с детьми в процедурном кабинете больше 10 лет. С 1 июля она трудится в детском отделении Центра здоровья НЛМК. Проводит забор крови, вакцинацию, ставит капельницы. И точно знает, как найти подход к детям.

НМЦ_-421.jpg

— Здесь не скучные больничные стены, а красиво, ярко: как говорится, всё лучшее — детям. Отдельная гордость нашего отделения — это дневной стационар для детей с трёхлетнего возраста. Сегодня немногие клиники могут этим похвастаться. В палате, где наши юные пациенты лечатся, можно поиграть и даже посмотреть мультики по телевизору, - рассказала Юлия Дресвянина.

В создание всего Центра здоровья Новолипецкий металлургический комбинат инвестировал более 4 млрд рублей. Здесь можно получить весь спектр медицинского обслуживания: от диагностики и анализов, лечения у врачей по различным медицинским направлениям до хирургических операций и восстановительной терапии. Услуги передовой клиники доступны как сотрудникам НЛМК, так и жителям региона.

Запись на приём в детское отделение Центра здоровья НЛМК уже открыта по телефону +7 (4742) 55-55-43, адрес центра: город Липецк, площадь Металлургов, 1.

Имеются противопоказания. 
Необходимы консультации специалистов.

Реклама. ПАО «НЛМК».

Рекомендуем
Общество
«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая
Говорит Липецк
У вас получается откладывать с зарплаты?
Общество
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Весь первый набор на «педиатрию» липецкого РУМа будет бесплатным для студентов
Общество
Елец с размахом отметил День молодежи
Общество
В Липецке продлили на год меры поддержки для пострадавших от воздушных атак горожан
Общество
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Политика
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Культура
Театр Толстого закрыл 105-й сезон экспериментальной премьерой
Общество
Сделки с недвижимостью по биометрии, справки для родителей по счетам подростков – законы, которые вступают в силу в июле
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить