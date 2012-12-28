Всё лучшее — детям: в Центре здоровья НЛМК открылось детское отделение

В Центре здоровья НЛМК начало работу детское отделение. Появление педиатрического отделения теперь позволяет всем членам семьи получать своевременную, качественную и доступную медицинскую помощь в одной клинике, которая может похвастаться и квалифицированными врачами, и современным медицинским оборудованием.

Театр начинается с вешалки, а любой медицинский центр или поликлиника — с регистратуры. В детском отделении маленьких пациентов и их родителей встречает комфортная зона ресепшен. Пока мама заполняет необходимые документы, ребёнок может поиграть и настроиться на позитивный лад.

В распоряжении юных посетителей — комфортные диванчики и игровая зона, место для рисования с раскрасками и карандашами, увлекательные бизиборды. А ещё с самого порога отделения ребят встречают добрые персонажи: лиса, медвежонок, жираф и сова, которые в дальнейшем сопровождают их и в кабинетах врачей.





Приём в Центре тоже стараются провести в игровой форме. Даже пластыри и жгуты здесь — специальные, детские, с яркими рисунками.

Александра Тормышова с дочкой Полиной — одни из первых пациентов детского отделения Центра здоровья НЛМК. Девочке 1 год и 10 месяцев, к педиатру пришли с жалобой на покраснение глаз.

— Начали самостоятельное лечение — эффекта не было. Решили обратиться к специалисту: всё же здоровье детей необходимо доверять профессионалам. В нашем случае — это педиатр Софья Каширина. Доктор очень внимательный к детям, и видно, что опытный. А еще радует, что к врачу можно попасть уже на следующий день после записи. Плюс условия: новые, очень красивые и чистые помещения, все доктора в форме, у каждого в арсенале — всё необходимое оборудование для диагностики. Ребёнок увлечён, играет — никаких проблем на приёме не возникает. И нет боязни белых халатов, — говорит Александра Тормышова.





Елизавета Крюкова с пятилетним сыном Ярославом и семилетней дочерью Алевтиной пришли к лору. Жалобы на частые кашель и насморк.





— Здесь нравится всё — особенно счастливые дети. Всё яркое, новое, модное, современное — от медицинского оборудования до кресел в кабинетах. В такую клинику хочется возвращаться и следить за здоровьем на опережение, а не когда уже приспичило. И ребёнку в такой обстановке интересно. А ещё здесь всё быстро, комфортно и клиентоориентированно — чувствуешь максимальное внимание со стороны врачей. В этом медицинском центре — всё сразу в одном месте — можно и к врачу попасть, и анализы сдать, и получить лечение в дневном стационаре, отмечает Елизавета.





Александра Зубцова с дочкой Кирой, которой год и 4 месяца, пришли в Центр здоровья после первого дня в яслях. И мама уже настраивается — обращаться к врачам придётся чаще. Ведь детский сад — это всегда более частые простуды и вирусы. Пока Александра всерьёз задумалась о закаливании и профилактике. Консультация грамотного педиатра — ей в помощь.





— Больше всего Киру впечатлили зверята на стенах. Тем более что слово «лиса» она уже и говорить умеет! А еще мне понравилось, что здесь есть столовая и кафетерий. С детьми это очень удобно: после или до приёма врача можно вкусно перекусить. А самое главное — врачи здесь подобраны отличные — чувствуется любовь к детям и к профессии, к своему важному делу, — поделилась Александра Зубцова.





Ещё одну юную пациентку — 12-летнюю Леру Машкину — мы застали за осмотром у лора. Вместе с мамой Анастасией и 9-летним братом Евгением девочка пришла с жалобой на боль в ухе.

Мама двоих детей Анастасия Машкина прежде всего оценила в детском отделении Центра здоровья НЛМК возможность выбора даты и времени приёма. Уже за это удобство работающие на пятидневке родители готовы платить. Ведь зачастую на занятия неотложными делами детей у их занятых родителей остаются только выходные, а здесь записаться к врачу можно и на субботу. Также мама отмечает второй плюс: получить консультацию, диагностику и назначенное лечение можно в одном месте.

— Мы с мужем уже давно пользуемся услугами Центра здоровья НЛМК — оба работаем на комбинате. Когда узнали об открытии ещё и детского отделения — очень обрадовались. Будем пользоваться! Потому что сами довольны качеством и объемом предоставляемых услуг. Для нашей семьи Центр здоровья НЛМК — это уже своего рода знак качества, медицинская помощь здесь доступная, квалифицированная и комплексная, — отметила Анастасия Машкина.

Например, при диагностике лор-заболеваний изображение сразу выводится на экран. Следить за монитором может не только врач, но и сам обследуемый, и его родители — и им наглядно и доходчиво всё объясняют.

— Всё нравится, процедура интересная — можно посмотреть, что там у тебя внутри организма, — признаётся Лера Машкина.

Врач рассказала: заметив проблему с помощью эндоскопа, можно сразу помочь ребёнку — например, промыть ушную пробку. В Центр здоровья НЛМК детский оториноларинголог пришла работать по двум причинам: во-первых, привлекли уровень клиники и передовое медицинское оснащение — на работу приходишь как на праздник. Во-вторых, это дружный и доброжелательный коллектив. В таких условиях приятно не только лечиться, но и трудиться.

С лором согласна и детский кардиолог Екатерина Прусакова.

— Здесь много возможностей для всестороннего комплексного обследования пациента и развития меня как специалиста, в том числе для постоянного повышения квалификации. Самый ценный ресурс — это время. Редким специалистам, как правило, нужно всё тщательно посмотреть. Сложным пациентам требуется больше внимания — мы всё это учитываем. Помимо консультационных приёмов, наше отделение проводит лабораторные исследования, функциональную и лучевую диагностику. Отделение имеет собственную лабораторию, которая выдаёт результаты анализов в день обращения. Также здесь есть широкие возможности для лечения и восстановления, включая ЛФК и дневной стационар, обследования — такие, как МРТ, КТ, рентгенография. Здесь же назначат и проведут лечебную физкультуру. Такое многообразие медицинских услуг позволяет родителям получить консультации по разным направлениям без лишней сложной маршрутизации, — рассказала Екатерина Прусакова.





Помимо кардиолога и детского лора, в новом детском отделении есть много других узких специалистов. Например, невролог-эпилептолог, иммунолог-аллерголог. Все врачи взаимодействуют при лечении и сопровождении своих пациентов, и в случае выявления дополнительных сопутствующих заболеваний навигируют детей к специалистам смежных специальностей.

Медицинская сестра Юлия Дресвянина работает с детьми в процедурном кабинете больше 10 лет. С 1 июля она трудится в детском отделении Центра здоровья НЛМК. Проводит забор крови, вакцинацию, ставит капельницы. И точно знает, как найти подход к детям.

— Здесь не скучные больничные стены, а красиво, ярко: как говорится, всё лучшее — детям. Отдельная гордость нашего отделения — это дневной стационар для детей с трёхлетнего возраста. Сегодня немногие клиники могут этим похвастаться. В палате, где наши юные пациенты лечатся, можно поиграть и даже посмотреть мультики по телевизору, - рассказала Юлия Дресвянина.

В создание всего Центра здоровья Новолипецкий металлургический комбинат инвестировал более 4 млрд рублей. Здесь можно получить весь спектр медицинского обслуживания: от диагностики и анализов, лечения у врачей по различным медицинским направлениям до хирургических операций и восстановительной терапии. Услуги передовой клиники доступны как сотрудникам НЛМК, так и жителям региона.

Запись на приём в детское отделение Центра здоровья НЛМК уже открыта по телефону +7 (4742) 55-55-43, адрес центра: город Липецк, площадь Металлургов, 1.

Имеются противопоказания.

Необходимы консультации специалистов.

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