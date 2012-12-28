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В России
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29 минут назад
В Роспотребнадзоре заявили о заражении инфекцией от укуса комара
В ведомстве заявили, что от насекомых можно заразиться малярией, лихорадкой Западного Нила и японским энцефалитом.
«Если комар является переносчиком инфекции, то даже один укус потенциально может привести к инфицированию человека», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что комары могут переносить различные инфекции. Переносчиками малярии (распространена в тропиках и субтропиках Африки, Азии и Латинской Америки) выступают комары рода Anopheles. Лихорадку Западного Нила и японский энцефалит передают комары рода Culex и некоторые другие виды, а лихорадку Денге, Зика и Чикунгунья — комар рода Aedes.
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