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сегодня, 13:42

Тверская нефтебаза загорелась после атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА загорелся один из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза».

В Тверской области произошло возгорание одного из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза» в результате отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), — рассказал врио губернатора региона Виталий Королев.

«Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза». Работаю на месте. Штаб развернут», — заявил он.

В настоящее время осуществляется координация мероприятий по ликвидации последствий происшествия и обеспечению дальнейшей безопасности объекта. Силами МЧС возгорание было локализовано, — пишут «Известия».

Согласно предварительной информации, пострадавших нет как среди гражданского населения, так и среди персонала объекта.

Ранее в этот день промышленный объект также загорелся в Ставропольском крае в результате атаки БПЛА. Кроме того, на фоне атаки дронов было зафиксировано падение обломков в районе улицы Коломийцева в краевом центре. Согласно предварительной информации, в обоих случаях обошлось без пострадавших. Позднее сообщалось, что пожар на промышленном объекте усилился, в связи с чем было принято решение перевести жителей домов близлежащей улицы в пункты временного размещения.
беспилотники
атака
нефтебаза
пожар
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