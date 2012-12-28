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В России
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сегодня, 13:42
Тверская нефтебаза загорелась после атаки БПЛА
В результате атаки БПЛА загорелся один из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза».
«Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза». Работаю на месте. Штаб развернут», — заявил он.
В настоящее время осуществляется координация мероприятий по ликвидации последствий происшествия и обеспечению дальнейшей безопасности объекта. Силами МЧС возгорание было локализовано, — пишут «Известия».
Согласно предварительной информации, пострадавших нет как среди гражданского населения, так и среди персонала объекта.
Ранее в этот день промышленный объект также загорелся в Ставропольском крае в результате атаки БПЛА. Кроме того, на фоне атаки дронов было зафиксировано падение обломков в районе улицы Коломийцева в краевом центре. Согласно предварительной информации, в обоих случаях обошлось без пострадавших. Позднее сообщалось, что пожар на промышленном объекте усилился, в связи с чем было принято решение перевести жителей домов близлежащей улицы в пункты временного размещения.
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