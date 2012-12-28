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В России
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сегодня, 12:47
В Крыму при атаке БПЛА погиб житель Джанкоя
В Крыму минувшей ночью в результате атаки беспилотников погиб житель Джанкоя.
«Минувшей ночью Республика Крым вновь подверглась вражеской атаке БПЛА. К сожалению, один человек — житель Джанкоя — погиб», — сообщил Аксенов.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что органы власти окажут семье всю необходимую помощь.
Он также обратился к жителям полуострова с призывом проявлять бдительность. Он подчеркнул важность соблюдения информационной гигиены и рекомендовал доверять сведениям только из официальных источников, — пишут «Известия».
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