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В России
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сегодня, 11:57
В Минздраве хотят обязать стоматологов применять анестезию при риске болевых ощущений
Министерство здравоохранения РФ разработало проект приказа, который вносит изменения в порядок оказания медицинской помощи взрослым при стоматологических заболеваниях. Согласно документу, новые правила должны вступить в силу 1 октября 2026 года.
Из документа следует, что при проведении лечения, после которого могут возникнуть болевые ощущения, манипуляции проводятся с обязательным обезболиванием. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в амбулаторных условиях. При наличии медицинских показаний помощь может быть оказана с использованием анестезиологического пособия, включая седацию или наркоз, по правилам профиля «анестезиология и реаниматология».
Кроме того, если в ходе лечения были выявлены симптомы онкозаболевания, стоматолог направляет пациента к врачу-онкологу. При сочетанных и комбинированных травмах, заболеваниях зубов помощь оказывается врачами стоматологического профиля с привлечением врачей по специальностям.
Ведомство также предлагает обновить требования к оснащению стоматологических подразделений. В отделениях, кабинетах и лабораториях в обязательном порядке должны присутствовать автоматический наружный дефибриллятор, укладки для профилактики парентеральных инфекций у персонала, а также препараты и медицинские изделия для оказания помощи при анафилактическом шоке.
Изменения коснутся и кадрового состава медицинских организаций. При сохранении норматива в пять специалистов на 10 тысяч взрослого населения в перечень должностей планируют добавить стоматологических фельдшеров. Документ определяет, что первичную доврачебную помощь смогут оказывать не только зубные врачи и фельдшеры, но и стоматологические гигиенисты и зубные техники. После устранения острой боли такие специалисты обязаны направить пациента в медицинскую организацию для получения специализированной помощи.
Согласно документу, новые правила должны вступить в силу 1 октября 2026 года. Соответствующий проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, — пишут «Известия».
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