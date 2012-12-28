Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
«Так быть не должно»: липецкий губернатор обратился к руководству «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти»
В России
82
сегодня, 10:53
В правительстве вводят полный запрет на экспорт дизтоплива из РФ
Правительство России ввело меры для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке, включая ограничения на экспорт дизельного топлива.
Уточняется, что данное решение было принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. При этом введённые ограничения не будут распространяться в том числе на дизельное топливо, вывозимое с территории России в рамках международных межправительственных соглашений.
Временный запрет на экспорт дизтоплива был установлен правительством в конце января 2026 года. До сих пор он касался только тех, кто не производит дизельное топливо.
Запрет действует по 31 июля 2026 года,— передает ТАСС.
0
0
0
0
0
Комментарии