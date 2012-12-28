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В России
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вчера, 14:30
В Саратовской области в результате атаки БПЛА один человек погиб и еще несколько пострадали
В Саратовской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) один человек погиб и еще несколько пострадали
«Есть пострадавшие, всем им оказывается необходимая медпомощь. Один человек погиб», — заявил он.
Отмечается, что семье погибшего будет оказана необходимая поддержка, — пишут «Известия».
Кроме того, в регионе зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее в этот день сообщал, что силы противовоздушной обороны успешно перехватили три беспилотника, которые пытались атаковать Москву. Как уточняется, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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