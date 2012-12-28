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вчера, 14:50

Высокая зарплата и гарантия трудоустройства: абитуриенты выбирают профессии, которые востребованы на НЛМК

Конкурс на поступление в Липецкий политехнический техникум — как в вуз: до четырех человек на место. Уже в первые три дня приемной кампании документы в техникум принесли более 200 абитуриентов.

Приемная кампания в базовых образовательных учреждениях Новолипецкого металлургического комбината набирает обороты. В Липецком политехническом техникуме она началась 19 июня. Для зачисления в техникум достаточно базового аттестата за 9 классов.

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— В этом году собираемся набрать 390 студентов на семь направлений подготовки. Все места — бюджетные, платных нет. За первые три дня кампании поступило 225 заявлений. Лидирующие направления — сварочное производство, технология машиностроения, автоматические системы управления, мехатроника, мобильная робототехника. Особенно выделяется направление «Технология машиностроения», которое предлагает квалификацию токаря, фрезеровщика и оператора станков с программным управлением. Это новое направление, обусловленное потребностями НЛМК, — рассказал директор техникума Алексей Волков.

Алексей Волков отметил, что причиной популярности металлургических специальностей являются гарантии трудоустройства, высокая заработная плата, и уверенность в стабильном будущем. Студенты, заключившие с НЛМК договор целевой подготовки, получают ежемесячную стипендию в размере до 15 тысяч рублей, а в первые два года работы — дополнительные выплаты от НЛМК, общая сумма которых, с учетом стипендии за 2 года, может достичь более 400 тысяч рублей. Свыше 200 студентов ежегодно участвуют в программе целевой подготовки, и количество ее участников не ограничено.

— Дополнительно ведется активное переобучение взрослых специалистов, численность которых достигает 2–3 тысяч человек в год, — добавил Алексей Волков.

Кроме того, Алексей Волков подчеркнул значительные инвестиции комбината в материально-техническую базу техникума. За прошедший год проведен капитальный ремонт спортивного зала, дооборудованы лаборатории, в учебном заведении появился тренажер с виртуальной реальностью для будущих машинистов крана. Сейчас в техникуме ждут еще два таких тренажера. Только в прошлом году НЛМК направил более 100 миллионов рублей на обновление оборудования и ремонт в профильных учебных заведениях.

В приемную комиссию, в которой с утра побывали журналисты GOROD48, абитуриенты тянутся как в московский вуз. Директор колледжа рассказал, что такая картина — ежедневная.

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Идут подавать документы целыми металлургическими династиями. Сергей Фролов работает электромонтером в конвертерном цехе №1 почти 15 лет. Его жена Наталья тоже трудится на НЛМК. Пришли в приемную комиссию вместе с сыном Дмитрием.

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— И я свою жизнь связал с НЛМК, и мой отец всю жизнь отработал на комбинате. Наша семья никогда в материальном отношении ни в чем не нуждалась. И работа на НЛМК интересная, и комбинат растет, модернизируется, здесь есть возможность повышать свой профессиональный уровень. Вместе с этим растет и зарплата. И специалистов на комбинате ценят, что немаловажно, — говорит Сергей, сын которого решил связать жизнь с комбинатом и подал документы на направление «Робототехника».

— Я увлекаюсь программированием. Отец рассказывал, что на комбинате развита «цифра» и всегда нужны люди, умеющие с ней работать. Если все нормально будет, поступлю и отучусь, пойду работать на НЛМК. Тут есть и перспективы для карьерного роста, и хороший заработок, и стабильность, — по-взрослому рассуждает абитуриент Дмитрий Фролов.

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А вот Степан Шакиев, хоть и тоже хорошо знает компьютерную технику, выбрал специальность сварщика. На НЛМК он пойдет вслед за отцом, который трудится на комбинате машинистом вагоноопрокидывателя.

— Конечно, при разговорах о будущем я сыну сразу рекомендовал ориентироваться на НЛМК. А профессию предложил выбрать самому. Я на комбинате работаю уже 14 лет и ни дня не сомневался в своем выборе. Зарплата всегда вовремя, без задержек, — говорит Ильяс Шакиев.

— Почему иду на сварщика? Это мужская профессия, всегда нужная. Я хочу с нее начать, ведь умение владеть сваркой всегда пригодится в жизни. Устроившись на комбинат, планирую пойти учиться дальше, — поддерживает разговор Степан Шакиев.

Среди абитуриентов много и девушек.

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— По результатам профтестирования мне рекомендовали попробовать себя в работе на станках с ЧПУ. Я прошла программу «ПрофСтарт», нас познакомили и с комбинатом, и с техникумом. Сейчас всерьез рассматриваю профессию станочницы широкого профиля, — тоже совсем по-взрослому рассуждает выпускница 9 класса Вероника Сысоева.

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Владислав Штырков подал документы на сварщика. Ему условия, предлагаемые НЛМК, нравятся. Он хочет пройти обучение по целевому договору с хорошей стипендией и потом работать на комбинате как на самом стабильном предприятии региона.

— Старшая дочь у нас вокалистка-скрипачка, но она умеет очень хорошо варить! Именно металл, а не борщ, хотя и борщи тоже. Почему бы и сыну не уметь. Обычным сварочным аппаратом он умеет пользоваться уже давно, а вот другие виды сварки освоить — еще лучше. Ну и когда мы обсуждали вопрос, где учиться, где работать в будущем, вывод был однозначный: конечно же, это комбинат, — говорит его мать Юлия Штыркова.


Завершится приемная кампания в политехническом техникуме 15 августа. А уже на следующий день станут известны имена первых ребят, которые получат путевку в жизнь в базовом учебном заведении НЛМК.

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