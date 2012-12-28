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В России
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сегодня, 15:48

В Ставрополе полностью потушен крупный пожар на складе

Масштабный пожар, бушевавший на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе, полностью ликвидирован, сообщает РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

4 июля глава Ставрополья Иван Ульянченко сообщил, что возгорание склада лакокрасочных материалов произошло на площади порядка 1 тысячи квадратных метров, предположительно, пострадал один человек. Причиной пожара, по предварительным данным, стала разгерметизация газового баллона. Позже МЧС по региону сообщило об увеличении площади пожара до 5 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. Утром в 5 июля пожар был локализован, а открытое горение ликвидировано.

"Пожар в Ставрополе полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.
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