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сегодня, 15:41

Масштабный сбой произошел в работе сервисов «Автодора»

Сайт, мобильное приложение компании «Автодор» и личный кабинет пользователей временно недоступны, сообщает Газета.ру со ссылкой на сообщение организации в Telegram-канале.

В посте уточняется, что ограничения работы сервисов произошли по техническим причинам. Информация о платежах и начислениях сейчас отображается с задержкой. «После восстановления работы сервисов, вся информация будет автоматически синхронизирована и станет доступна», — заверили в компании.

Там также добавили, что оплатить проезд по безбарьерным участкам дорог можно при помощи транспондеров. Деньги на них можно зачислить через банк. В «Автодоре» извинились за неудобства и отметили, что специалисты уже устраняют неполадки.
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