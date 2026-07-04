Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
В России
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вчера, 23:36
Москвичей оштрафовали за лезгинку у храма
Telegram-канал сообщает, что ранним утром 4 июля молодые люди вместе станцевали у церкви на улице Маросейка. Прохожие сняли их на видео, которое появилось в одном из правых каналов. Там мужчин назвали «абу-бандитами», а их танец — «дикими плясками».
Согласно публикации, роликом заинтересовались в МВД. На молодых людей составили протокол за умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания из-за того, что в кадр попал храм, и выписали штраф по 30 тыс. руб.
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