Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
В России
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вчера, 23:31
ВСУ атаковали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге
«Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет», — уточнил он.
Дежурные системы противовоздушной обороны сбили над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью 72 дрона, одни из которых упал в Петергофе. В ходе случившегося никто не пострадал.
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