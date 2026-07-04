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вчера, 23:31

ВСУ атаковали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по территории нефтяного терминала в Санкт-Петербурге. Об этом в своем канале на платформе «Макс» сообщил глава города Александр Беглов, передает Лента.ру.

«Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет», — уточнил он.

Дежурные системы противовоздушной обороны сбили над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью 72 дрона, одни из которых упал в Петергофе. В ходе случившегося никто не пострадал.
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