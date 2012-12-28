Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
В России
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вчера, 23:24
В Нижегородской области прошел ураган
со ссылкой на ГУ МЧС России по Нижегородской области.
"В городском округе город Арзамас в рабочем поселке Выездное на улице 2-ая линия произошло обрушение стены строящегося личного жилого дома. В результате происшествия погиб один человек - пятилетняя девочка", - говорится в сообщении.
Пожарно-спасательные подразделения провели разбор конструкций строящегося дома, чтобы найти девочку. Причины происшествия устанавливаются.
Как сообщил мэр Арзамаса Александр Щелоков, в городском округе зафиксированы многочисленные нарушения энергоснабжения после ураганного ветра и падения деревьев и в городе, и в населенных пунктах района. Есть вскрытые крыши частных домов в селах.
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