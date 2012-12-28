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сегодня, 10:20
В Пулково задержали более 30 рейсов и отменили 11
"На 8.00 по мск задержано на 2 и более часов - 37 рейсов. С запасных аэродромов ожидаем 10 бортов. Отменено 11 рейсов" - говорится в официальном Telegram-канале аэропорта
Обстановка в терминале спокойная, пассажиров обслуживают согласно авиационным правилам.
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