17-летний водитель попавшего в ДТП «ВАЗа» введён в медикаментозную кому и подключён к аппарату ИВЛ
Пока фермер был в командировке, его сотрудник вывез со склада более 130 тонн пивоваренного ячменя
Выходные в Липецке: начало ремонта одной из центральных улиц, премьера в кукольном театре и сильнейшая гроза
НЛМК Live
661
вчера, 17:05
НЛМК поддержит около 2 000 многодетных семей сотрудников ко Дню металлурга
Новолипецкий металлургический комбинат при поддержке социального партнера – благотворительного фонда «Милосердие» подарит сотрудникам Группы НЛМК сертификаты на приобретение детских товаров.
Подарочные сертификаты будут выдаваться на каждого ребенка в семье. Ими можно расплатиться в магазинах крупной сети детских товаров.
– Поддержка семей сотрудников с детьми, которым необходима дополнительная помощь, – одно из ключевых направлений работы фонда «Милосердие». Фонд компенсирует часть стоимости отдыха в лагерях и санаториях, оказывает помощь в оплате лечения и реабилитации, организует новогодние программы и помогает подготовить детей к школе.
Мы регулярно поддерживаем семьи сотрудников, а также нуждающихся в помощи жителей регионов присутствия компании, — рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «Милосердие» Яна Лунёва.
Социальная реклама. ПАО "НЛМК"
114
2
50
3
4