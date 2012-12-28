НЛМК поддержит около 2 000 многодетных семей сотрудников ко Дню металлурга

Новолипецкий металлургический комбинат при поддержке социального партнера – благотворительного фонда «Милосердие» подарит сотрудникам Группы НЛМК сертификаты на приобретение детских товаров.

Социальная реклама. ПАО "НЛМК"

Помощь получат многодетные семьи, одинокие родители и сотрудники, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего таких семей в компании более 1800, они воспитывают 4650 детей.Подарочные сертификаты будут выдаваться на каждого ребенка в семье. Ими можно расплатиться в магазинах крупной сети детских товаров.– Поддержка семей сотрудников с детьми, которым необходима дополнительная помощь, – одно из ключевых направлений работы фонда «Милосердие». Фонд компенсирует часть стоимости отдыха в лагерях и санаториях, оказывает помощь в оплате лечения и реабилитации, организует новогодние программы и помогает подготовить детей к школе.Мы регулярно поддерживаем семьи сотрудников, а также нуждающихся в помощи жителей регионов присутствия компании, — рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «Милосердие» Яна Лунёва.