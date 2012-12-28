Сильные магнитные бури уровня G3 прогнозируют ученые

В ночь на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего класса X, что почти гарантирует сильные магнитные бури на Земле. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, удар по планете ожидается уже вечером 2 июля.