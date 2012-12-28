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11 минут назад

Сильные магнитные бури уровня G3 прогнозируют ученые

В ночь на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего класса X, что почти гарантирует сильные магнитные бури на Земле. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, удар по планете ожидается уже вечером 2 июля.

Магнитная буря уровня G3 возможно настигнет Землю вечером 2 июля, — рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным специалистов, на Солнце почти в полночь произошла вспышка высшего класса X. Несмотря на умеренную силу события, из-за расположения активных областей на линии Солнце – Земля воздействие на планету ожидается ощутимым.

«Бурь и радиационных штормов высшего уровня в данном случае не ожидается, и даже уровень, предшествующий высшему (G4), вряд ли будет достигнут, но события категории G3 (сильные), по-видимому, неизбежны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что выброс солнечной плазмы достигнет Земли вечером 2 июля. Ожидается, что буря станет самой сильной с марта текущего года, — пишут «Известия».

Две вспышки предпоследнего класса мощности М зафиксировали 30 июня на Солнце. В Институте прикладной геофизики отметили, что в последний раз выбросы энергии аналогичного класса фиксировали на Солнце 21 июня.
магнитные бури
здоровье
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